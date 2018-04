Ipem-SP apreende 685 brinquedos no Litoral Sul O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP), órgão ligado a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do governo estadual, finalizou ontem a primeira fase da Operação Litoral. Nove equipes de fiscalização percorreram o comércio da Baixada Santisata e Litoral Sul. Os fiscais visitaram 138 estabelecimentos na sexta, sábado e domingo. O Ipem-SP autuou 12 estabelecimentos e apreendeu 685 brinquedos sem a certificação de qualidade. Todos os brinquedos apreendidos estavam sem o selo de certificação de qualidade do Instituto Nacional de Normalização, Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetro) na embalagem. Segundo a Assessoria de Imprensa do Ipem-SP, todos eram importados. Os principais brinquedos sem certificação eram super-heróis em cartelas, carrinhos de metal e de plástico e bóias para crianças. A loja MGM Comercial, de Peruíbe, teve 305 brinquedos apreendidos. De acordo com o Ipem-SP, a presença do selo de certificação do Inmetro indica que o brinquedo foi testado e aprovado em laboratório, não oferecendo perigo, como partes cortantes, altos níveis de ruído, cordões longos, produtos tóxicos e peças pequenas que as crianças possam engolir. Têxteis Os fiscais também encontraram erros em produtos têxteis de duas lojas no Guarujá, que estavam vendendo produtos sem a indicação correta da composição têxtil na etiqueta. Os responsáveis por vender produtos irregulares têm 10 dias para apresentar defesa e poderão ser punidos com multas de até R$ 2,4 mil. O valor da multa dobra em caso de reincidência. Material educativo Durante a Operação Litoral, o Ipem-SP também desenvolve um projeto de orientação ao consumidor nas praias de São Vicente para alertar e conscientizar a população sobre as irregularidades encontradas no comércio. Durante todos os finais de semana de janeiro e fevereiro (até o Carnaval), equipes do Ipem-SP distribuirão material educativo à população local e aos turistas, com dicas de como agir na hora da compra e o que fazer ao se sentir lesado. A distribuição acontecerá na praia do Itararé, em São Vicente, aos sábados, das 10 às 16 horas, e aos domingos, das 9 às 15 horas. O Ipem-SP também atende o consumidor de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30min, pelo telefone 0800-130522 (Ouvidoria). E na Delegacia de Ação Regional, em Santos, pelo telefone (0xx13) 3235-7815, inclusive nos finais de semana, durante o período da Operação Litoral.