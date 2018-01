Ipem-SP reprovou 15 produtos da cesta básica O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP) - órgão vinculado ao governo estadual - constatou irregularidades no peso de 15 produtos da cesta básica. Eles apresentavam peso abaixo do número registrado em sua embalagem. O órgão examinou na manhã de hoje, em seu laboratório de medidas, 29 produtos da cesta básica como: arroz, feijão, açúcar, biscoitos, café, leite em pó e óleo de soja. Entre os produtos que apresentaram as maiores irregularidades estava o biscoito recheado chocolate branco da marca Sapeca, de 170 gramas, que estava com 7,80 gramas a menos, na média. Sete embalagens do mesmo biscoito estavam com 16 gramas a menos. O feijão carioca Barateiro, de 1 quilo, apresentou uma média de 28,90 gramas a menos em suas embalagens. Os fiscais do Ipem constaram que 32 embalagens do feijão estavam com erro de até 34,80 gramas a menos nos pacotes. Os outros produtos com volume irregulares foram: óleo de soja Ouro Azul, de 900 mililitros; arroz tipo 2 Raroz, de 5quilos; arroz parboilizado Ouro, de 1 quilo; leite em pó Serra Branca, de 200 gramas; feijão carioca Nobilis, de 1 quilo; biscoito waffer de morango Elbis, de 160 gramas; biscoito waffer de morango Prodasa, de 150 gramas; biscoito recheado chocolate Sapeca, de 170 gramas; biscoito leite Simpson´s, de 150 gramas; arroz tipo 2 Big Valley, de 5 quilos; arroz tipo 1 Kika, de 1 quilo; arroz tipo 2 Gran Belle, de 5 quilos; e biscoito recheado de coco Chelke, de 150 gramas. A supervisora técnica de serviço do Ipem-SP, Heline de Campos Coelho, ressalta que os fiscais do Ipem-SP realizam a coleta de cerca de 90 produtos por dia em supermercados do Estado de São Paulo. "O Ipem realiza uma pesagem preliminar dos produtos nos supermercados. Os produtos que apresentam algum problema de peso e medida são levados para o laboratório de análise", explica. Os fabricantes dos produtos que demonstraram irregularidades receberão um auto de infração e terão o prazo de 15 dias para apresentar defesa ao Ipem-SP. Após este prazo, os fabricantes poderão ser punidos com multa de até R$ 2,4 mil. Em caso de reincidência, o valor da multa dobra. O Ipem-SP atende denúncias e reclamações pelo telefone de sua ouvidoria: 0800.13.0522, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Ipem do Rio divulgará lista na quarta O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem) - órgão vinculado à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor - está finalizando a fase de análise laboratorial da operação especial de fiscalização dos pesos dos produtos que diminuíram de quantidade em suas embalagens, mas mantiveram seus preços. A operação está sendo realizada desde a semana passada. Segundo informações da Assessoria de Imprensa, o Ipem do Rio deverá divulgar na próxima quarta-feira a lista completa dos produtos que tiveram seus pesos e medidas reduzidos mas sem queda nos preços. Os fiscais do órgão coletaram produtos nas áreas de limpeza, alimentos, higiene e bebidas isotônicas. Entre os produtos fiscalizados estão: papéis higiênicos, pacotes de sabão em pó, detergentes, fraldas, latas de sardinha, pacotes de massa de bolo, biscoitos, molhos de tomate, etc. A operação do Ipem do Rio surgiu depois do alerta dos órgãos de defesa do consumidor e associações de supermercados sobre a redução da quantidade dos produtos nas embalagens sem alteração correspondente nos preços. De acordo com o alerta da Fundação Procon-SP, esta alteração caracteriza um aumento camuflado dos preços. O Ipem do Rio vai preparar uma cartilha de alerta ao consumidor para divulgar a relação dos produtos que estão camuflando reajustes.