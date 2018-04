Ipem-SP reprovou 32 produtos da cesta básica O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP), da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, realizou ontem a Operação Cesta Básica. Técnicos do Ipem-SP foram em alguns supermercados da capital e interior do Estado e verificaram o peso e medida de 75 produtos que compõem a cesta básica do paulista, como arroz, feijão, óleo, açúcar, café, macarrão, bolachas, entre outros. Foram encontrados 32 produtos com quantidade abaixo da especificada na embalagem. Os fabricantes pode ser multados em até R$ 2,4 mil. Na capital, os técnicos do Ipem-SP avaliaram 30 produtos dos quais 9 apresentaram irregularidades. Os maiores erros foram encontrados no arroz tipo 1 Camil, de 1 quilo, com 12,50 gramas a menos na média; no feijão carioca Ono, de 1 quilo, que apresentou 9,20 gramas a menos na média; e no café City, de 500 gramas, que apresentou 3,20 gramas a menos na média. No interior paulista, dos 43 produtos analisados pelo Ipem-SP, 22 apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. Os maiores erros foram encontrados na região de Bauru. Os produtos irregulares são: o queijo ralado parmesão Italac, de 50 gramas, que apresentou 1,50 gramas a menos na média; o queijo ralado parmesão Jovenata, de 50 gramas, com 1,30 gramas a menos na média; e o biscoito chocolate Bauducco, de 180 gramas, com 4,20 gramas a menos na média. Fabricantes podem ser multados em até R$ 2,4 mil De acordo com o Ipem-SP, os fabricantes responsáveis pelas irregularidades nas embalagens terão prazo de 15 dias para apresentar defesa. Os fabricantes poderão ser punidos com multa de até R$ 2,4 mil. O valor da multa dobra em caso de reincidência. A Operação Cesta Básica é realizada quinzenalmente em todo o Estado de São Paulo. O Ipem-SP realiza a coleta e pesagem preliminar de cerca de 90 produtos por dia em supermercados. Os produtos que apresentam algum problema de peso e medida são levados para o laboratório de análise do órgão. O Ipem-SP atende denúncias e reclamações pelos telefones 0800.13.0522 (Ouvidoria), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.