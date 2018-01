Ipevecon registra queda de 0,57% em fevereiro Os custos com condomínio, medido pelo Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), caíram 0,57% no mês de fevereiro em relação a janeiro. No acumulado de 12 meses até fevereiro, os custos condominiais registram alta de 4,99%, ficando abaixo da inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que foi de 9,15% no mesmo período. O valor médio dos condomínios na cidade de São Paulo ficou em R$ 526,00. Os resultados fazem parte da pesquisa mensal da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). Segundo o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, as despesas que mais diminuíram em fevereiro foram as relativas ao consumo de água (-5,56%) e de energia elétrica (-3,16%), principalmente em razão do período de férias e do número menor de dias naquele mês. Os demais itens de despesas não apresentaram variação significativa. Além disso, a pesquisa mostra uma diferença de até 1.146% entre as quotas de condomínio pagas pelos moradores de edifícios residenciais no mês de fevereiro. Enquanto a taxa média de condomínio num prédio com mais de 96 apartamentos era de R$ 122,00, para apartamentos com um dormitório, quem reside em unidades de quatro dormitórios num edifício com até 16 apartamentos chegou a pagar R$ 1.520,00, considerando-se apenas as despesas ordinárias, ou seja, aquelas referentes ao dia-a-dia do prédio. Levando-se em conta somente o número de dormitórios em um condomínio, a diferença entre as quotas mais baixas e mais altas cai para 474,1%. Veja tabela abaixo: Nº de dormitórios Valor médio do condomínio (R$) 1 182,00 2 333,00 3 543,00 4 1,045,00