iPhone derruba ações da Apple nos EUA As ações da Apple fecharam ontem com queda de 6,1%, depois que a operadora de telefonia AT&T divulgou números abaixo do esperado de vendas do iPhone. Segundo a operadora, foram feitas 146 mil ativações de linha para o aparelho nos primeiros dois dias de venda. As estimativas do mercado eram de vendas de mais de 500 mil aparelhos nesse período.