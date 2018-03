IPI da linha branca é decisão da Fazenda, diz Paulo Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta sexta-feira, 16, que a decisão sobre a prorrogação da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre produtos da linha branca caberá ao Ministério da Fazenda. Nesta última quinta-feira, o ministro afirmou que o governo estuda estender o benefício, que se encerra no dia 31 de outubro, até o fim deste ano. "O IPI (reduzido) vale até o fim do mês e o governo deve anunciar uma decisão nos próximos dias", afirmou Bernardo, antes de participar de um encontro com a diretoria do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), na capital paulista.

Bernardo pôs dúvidas sobre a confirmação de um prazo maior para a medida, que teria sido dada por um auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, no município pernambucano de Sertânia. "Alguém deve ter feito um comentário, mas isso é um assunto da alçada do Ministério da Fazenda. Não acredito que alguém vá anunciar isso que não seja o ministro da Fazenda ou alguém por ele designado", disse.

Perguntado se daria algum conselho à população sobre o assunto, Bernardo respondeu: "Eu mesmo vou sair daqui direto para uma loja para ver se acho um fogão novo para a cozinha de casa". "Qualquer decisão só vai valer a partir de 1º de novembro."

O ministro disse ainda não ter informação sobre a possibilidade de o governo retomar a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na entrada de dólares no País, como forma de conter a valorização do real ante o dólar. "Taxação de capital também é assunto do Ministério da Fazenda e o ministro do Planejamento não deveria meter o bedelho nisso", limitou-se a dizer.