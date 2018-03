IPI menor de máquina agrícola vai até 30 de junho

No entanto, segundo a tabela publicada em seção extra do Diário Oficial da União, o IPI para semi-reboques para caminhões foi restabelecido de 0% para 5%. Outros cinco itens incluídos em ex-tarifário (sem produção nacional) tiveram a alíquota elevada. O IPI para chassis, frigoríficos ou isotérmicos de camionetas, furgões e picapes, por exemplo, subiu de 1% para 4%. A alíquota para veículos com caixa basculante de camionetas, furgões e picapes passou de 3% para 4%. Mesmo com a elevação, estas tarifas ainda são metade da alíquota original que voltará a vigorar em 1º de julho de 2010.

As novas desonerações significam uma renúncia fiscal de R$ 400 milhões. "A demanda por estes veículos não é tão elástica quanto para veículos para passageiros. É uma questão mais industrial e comercial. O valor desta renúncia vai depender da retomada da economia", destacou Andrade. Ele disse que a redução do IPI barateia e estimula os investimentos.