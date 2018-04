IPI menor eleva vendas do Magazine Luiza Os impactos da redução do IPI para produtos da linha branca proporcionaram ao Magazine Luiza fechar o primeiro semestre com alta nas vendas, levando-se em conta só as lojas com mais de um ano de funcionamento. "As vendas de refrigeradores e máquinas de lavar subiram mais de 20%", disse o diretor de marketing e vendas, Frederico Trajano.