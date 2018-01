IPI único deverá encarecer carros populares Carros populares devem ficar mais caro por conta da alíquota única para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os veículos acertada entre o governo e as montadoras. Hoje a taxa é de 10% para os carros populares e de 25% para os demais. Com a mudança, que começou a ser discutida ontem, será determinada uma alíquota intermediária entre as duas atuais. O carro popular deverá ficar mais caro e os de médio porte e os luxuosos, mais baratos. Os chamados carros populares, com motor 1.0, foram responsáveis por 70% das vendas no ano passado. Para a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), essa participação só é majoritária porque o consumidor não pode adquirir um automóvel de melhor categoria. Com a alteração, será maior o acesso ao carro médio, disse o presidente da entidade, José Carlos Pinheiro Neto. Quando foi lançado, no início da década de 90, o carro popular recolhia IPI de apenas 0,1%. Após várias alterações, o governo fixou os 10%. Apesar dos populares responderem pela maior fatia do mercado, Pinheiro Neto disse que as montadoras brasileiras não podem ser "confinadas" a esse segmento. Afinal a margem de lucro de um carro popular é menor que a dos demais.