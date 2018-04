Ipiranga: compradores devem dar explicações ao Cade até 4ª Termina nesta quarta-feira, 25, o prazo de sete dias dado pelos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que as companhias Petrobras, Ultra e Braskem apresentassem suas considerações sobre a compra da Ipiranga. O prazo foi fixado quando o plenário do Cade homologou a medida cautelar concedida pelo relator da fusão, conselheiro Luís Fernando Rigato Vasconcellos, que suspendeu alguns pontos de governança do negócio. Há uma expectativa de que o Cade faça modificações na medida cautelar, com possibilidade de transformá-la em um acordo de preservação da reversibilidade da operação. Por esse mecanismo, as empresas compradoras da Ipiranga se comprometem com o Cade a não tomarem decisões quanto à Ipiranga que não possam ser revertidas caso o conselho resolva impor restrições ou até rejeitar o negócio ao final do julgamento. Se forem feitas modificações na medida cautelar, elas terão que ser submetidas ao plenário do Cade para homologação pelo relator, Luís Fernando Rigato. Nesta quarta-feira, haverá sessão de julgamentos, marcada para começar às 14 horas.