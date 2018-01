Ipiranga lança cartão de crédito próprio A distribuidora de combustíveis Ipiranga lança amanhã seu primeiro cartão de crédito próprio como tentativa de "fidelizar" o cliente. Os investimentos no lançamento são de R$ 5,3 milhões, incluindo formatação do produto, desenvolvimento e mídia. A BR Distribuidora já havia anunciado no final do ano passado que estava desenvolvendo projeto semelhante para ser lançado entre março e abril, mas ainda não disponibilizou o serviço. O Cartão Ipiranga garantirá 40 dias de prazo até o pagamento da fatura e terá encargos reduzidos. A anuidade será grátis e a renda mínima exigida é de R$ 250,00. Com ele, o consumidor obterá descontos de aproximadamente R$ 0,03 por litro de combustível. O novo cartão será válido para todo o Brasil, abrangendo cerca de três mil postos. A expectativa é de que, em um ano, já estejam ativas cerca de um milhão de unidades. A divulgação do cartão terá campanha em rede nacional com o slogan "Cartão Ipiranga: prazo e desconto, agora juntos". O novo cartão terá como parceiro financeiro a Unicard e poderá ser solicitado na rede de postos da companhia ou ainda via internet, por meio de um hot site exclusivo do produto. A Ipiranga ocupa hoje a segunda posição no mercado brasileiro de distribuição, com 18,6% de participação, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Com 4.300 postos no País, 850 franquias (de conveniências e automotivas) e cem postos de Gás Natural Veicular, a Ipiranga atua no segmento por meio de duas empresas: a DPPI (Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga), que opera no Rio Grande do Sul e nas regiões Oeste e Sul de Santa Catarina, e a CBPI (Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga), nas demais regiões do País.