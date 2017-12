IPO da BR Distribuidora pode superar 25%

"Podemos partir para um IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês) regular ou buscar sócios estratégicos. Podemos trabalhar abertura em torno de 25% ou sermos mais ousados em relação a isso", disse o executivo na entrevista veiculada na noite de ontem.

Ele evitou estimar valores para o negócio, mas avaliou que haverá benefícios para a governança da empresa. "Podemos deixar a companhia com um modelo de gestão melhor. O mercado vai dizer o valor, mas achamos que pode ser expressivo."

Sobre a corrupção na empresa, o executivo afirmou que não era "sistêmica" e avaliou que não há problemas para a estatal voltar a contratar empresas investigadas pela Operação Lava Jato, desde que não haja condenação. "Não vejo dificuldade de que empresa arrolada no processo volte a contratar com a Petrobrás. Elas farão parte do novo modelo, com uma série de medidas protetivas."

Questionado sobre a diferença entre seu modelo de gestão e os anteriores, que acumularam perdas com a venda de combustíveis a preços represados no mercado interno, Bendine garantiu a "premissa" de que os produtos sejam lucrativos para a empresa. Para o executivo, o atual conselho de administração é "independente".

Sobre o pré-sal, Bendine avaliou que não é "adequado" discutir alterações no modelo de regulação em momento de "fragilidade" da companhia. Ele evitou opinar sobre o debate político em torno das mudanças que podem retirar a obrigatoriedade de participação da estatal em leilões, mas disse que vai cumprir a legislação. "Não é salutar o governo realizar leilão de pré-sal neste momento. Seria muito oneroso para a companhia", afirmou.