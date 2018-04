IPO do Friboi pode ser o maior do ano nos EUA

Se confirmado, o montante que a JBS USA (subsidiária da JBS Friboi nos Estados Unidos) pretende captar em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) fará de sua emissão a maior realizada este ano na Bolsa de Nova York. Até o momento, a empresa de nutrição infantil Mead Jonhson protagonizou a maior oferta de ações realizada este ano nos EUA, com a captação de US$ 828 milhões. Em seu IPO, a JBS USA pretende captar US$ 2 bilhões, segundo o prospecto preliminar da oferta, protocolado esta semana na Securities and Exchange Comission (SEC) - que ainda precisa aprovar a operação. Mas, além dos recursos financeiros, o IPO da JBS USA também proporcionará ao grupo maior visibilidade em seu mercado de atuação. "Ter ações listadas na Bolsa de Nova York e o próprio IPO darão maior visibilidade internacional, o que é muito importante para a JBS Friboi, que já tem 80% de sua receita proveniente do exterior", disse Denise Messer, analista da Brascan Corretora. O primeiro sinal de que o Friboi buscava reconhecimento como uma multinacional surgiu em dezembro do ano passado, com o lançamento de seu programa de American Depositary Receipts (ADRs). "Os ADRs podem ajudar investidores e o mercado a entender melhor a JBS e olhar para a empresa não apenas como um frigorífico brasileiro. Somos uma companhia com origem no Brasil, mas agora operamos na Austrália, Itália, Estados Unidos e Argentina'', disse na ocasião Joesley Batista, presidente da JBS, ao apresentar a companhia a agentes do mercado e investidores. Ao transformar a JBS USA em uma empresa de capital aberto, a JBS também pode fazer com que o mercado atribua um valor mais adequado para seus ativos, segundo o analista Rafael Cintra, da Link Investimentos. "E vemos isso com bons olhos, pois acreditamos que vai gerar valor para os acionistas", disse, em relatório encaminhado a clientes. A busca por uma melhor avaliação das ações já havia sido sinalizada por Batista no lançamento dos ADRs. No primeiro trimestre deste ano, a unidade de carne bovina da JBS USA, que inclui as operações da Austrália, foi responsável por 66% da receita bruta do grupo. Incluída a operação de suínos, a representatividade da JBS USA no faturamento total da companhia sobe para 78%. De acordo com informações do prospecto encaminhado à SEC, a empresa pretende usar parte dos recursos provenientes da oferta primária e secundária a investimentos seletivos, à medida que as oportunidades apareçam, além de capital de giro e redução do endividamento, entre outros.