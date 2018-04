IPO do Santander pode sair até setembro, diz ''FT''

A abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da filial brasileira do banco Santander pode ocorrer até setembro, informou ontem o site do jornal britânico ?Financial Times?. Citando fontes próximas ao banco espanhol, o diário informou que três bancos foram contratados para comandar a operação: Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse e UBS. Segundo o ?FT?, um relatório divulgado na semana passada pelo Citigroup avaliou a filial brasileira do Santander em US$ 30 bilhões (cerca de R$ 57 bilhões). O jornal afirma que o banco não quis se pronunciar sobre o assunto.