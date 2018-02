IPOs crescem 35% no mundo, mas Brasil não acompanha

Para Maria Pinelli, vice-presidente global de Mercados Estratégicos da EY, 2014 foi bom para os IPOs globais, mas passou longe de ser um ano com quebra de recordes. De acordo com ela, foi o melhor ano em número de empresas entrando no mercado desde a crise financeira de 2007, mas o último trimestre mais fraco que o esperado prejudicou o resultado final e a atividade não conseguiu chegar aos patamares pré-crise.

O mercado brasileiro de ações, por sua vez, foi impactado pelo cenário econômico doméstico e pela corrida eleitoral, segundo o analista Luciano Cunha, sócio de Capital Markets da EY. Já 2015 começa com quatro ofertas de ações em análise pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM): T4U Brasil, Ouro Verde, JBS Foods e Azul.

Neste ano, a EY prevê um ambiente mais desafiador para os IPOs, com o FMI diminuindo suas estimativas de crescimento para a economia global e a volta da volatilidade do mercado. Já no Brasil, a expectativa é que a mudança da equipe econômica, as novas regras emitidas pela CVM e o destravamento do Bovespa Mais possam resultar em um aumento no volume de ofertas para 2015, prevê Cunha.

Os fundos de Private Equity corresponderam por quase metade do valor total gerado pelos IPOs globais em 2014, melhor desempenho desde 2001. As 328 ofertas que tiveram apoio financeiro chegaram à marca dos US$ 124,4 bilhões, aumento de 86% em relação a 2013.

Os três setores da indústria que mais tiveram empresas abrindo capital foram os de saúde, seguido por tecnologia e indústria.