IPTU: cota única vence a partir de segunda A partir de segunda-feira começa a vencer o prazo para o pagamento da primeira parcela ou cota única de alguns carnês do IPTU do exercício de 2001 de imóveis da Capital. Os carnês terão vencimento até o dia 16 de março, dependendo do CEP. Pela Lei do Inquilinato, o pagamento do IPTU é atribuição do proprietário, mas costuma ser repassado ao inquilino no contrato de locação. É uma prática que vem desde a época em que havia escassez de imóvel para alugar. Inquilinos da capital que tenham assumido esse compromisso podem quitar o IPTU em cota única, com desconto de 5%, ou em dez parcelas. O pagamento à vista pode ser uma boa opção, mas apenas para quem vai permanecer no imóvel até o fim do ano. Para os que vão devolver as chaves da unidade nos próximos meses, o parcelamento passa a ser mais indicado. Isso porque o inquilino só está obrigado a pagar a parcela devida do IPTU até o mês em que permanecer no imóvel. As informações são do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON).