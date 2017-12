IPTU: cota única vence nesta quinta-feira O prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2001, vence nesta quinta-feira. O imposto vence para os proprietários de imóveis do município de São Paulo localizados em ruas com os seguintes CEPs: de 02100 a 02199; de 02700 a 02799; de 04100 a 04199; de 05500 a 05699. Na sexta-feira vence o prazo para quitação do IPTU de unidades situadas em ruas com CEPs que vão de 02400 a 02499; de 02600 a 02699; de 03400 a 03499; de 03700 a 03799; de 04100 a 04199; de 04500 a 04599.