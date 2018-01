IPTU: inscrição no Refis vai até hoje Quem tiver débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos municipais em São Paulo tem até hoje para se inscrever no Plano de Recuperação Fiscal (Refis) e obter desconto de 75% sobre multas e 100% sobre juros, além do parcelamento do montante em dez vezes. Quem não se inscrever continua sujeito a multa de 10% e a juros de 1% ao mês quando for quitar o imposto. Os interessados em aderir ao Refis devem comparecer à Rua Brigadeiro Tobias, 691, centro, entre 9 e 16 horas. A fila no local ontem era grande e o tempo de espera, de duas horas, segundo a Secretaria das Finanças. Informações podem ser obtidas pelo Disque IPTU (telefone 5574-5011), de 7 às 22 horas. Para formalizar a adesão ao Refis no caso do IPTU o contribuinte deve informar aos funcionários da Prefeitura o número de inscrição do imóvel. Esse dado consta do carnê do imposto.