IPTU: prazo para pagamento vence na 5ª e 6ª Na quinta e sexta-feira vence o prazo para o pagamento de parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2000, de imóveis do município de São Paulo com os maiores valores, independentemente da localização pelo Código de Endereçamento Postal (CEP). O proprietário deve ficar atento para não perder o prazo de pagamento do tributo, pois, em caso de atraso, existe multa de 10% e juro de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento.