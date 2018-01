IPTU: primeira parcela vence quarta-feira Vence, na quarta-feira, o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2001, de imóveis do Município de São Paulo localizados em ruas com os seguintes CEPs: de 04600 a 04699; de 05100 a 05299; de 05400 a 05499. Na sexta-feira, acaba o prazo para as unidades situadas em ruas com CEPs que vão de 02800 a 02899; de 03100 a 03199; de 04800 a 04899; de 06000 a 07999; de 08200 a 08299; de 08400 a 09999. Quem ainda não recebeu o carnê do IPTU pelo correio deve retirar a segunda via em uma das 27 administrações regionais da capital. Em caso de atraso no pagamento desse tributo, há multa de 10% e juro de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento.