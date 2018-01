IPTU: vence 6ª prazo para pagar Vence, sexta-feira, o prazo para o pagamento da cota única ou primeira parcela do IPTU, relativo ao exercício de 2001, de imóveis do município de São Paulo localizados em ruas com CEPs que vão de 01200 a 01499. Como há desconto de 5% para pagamento à vista, financeiramente pode ser uma boa opção pagar o imposto em cota única. Quem perder o prazo, arcará com multa de 10% mais juro de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento. O calendário de pagamento do IPTU de acordo com o CEP não vale para os 200 mil imóveis de valores maiores do município de São Paulo. Nesse caso, o vencimento da cota única ou da primeira parcela ocorreu nos dias 22 e 23 de janeiro, independentemente do CEP.