IPTU: vence hoje pagamento de parcela única Vence hoje o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2001, dos 200 mil contribuintes que têm imóveis com maiores valores lançados, no município de São Paulo. Como há desconto de 5% para pagamento à vista, financeiramente pode ser uma boa opção o contribuinte quitar o IPTU em cota única. O imposto também pode ser quitado em 10 parcelas mensais, sem desconto. Para os demais contribuintes, os carnês estão sendo enviados gradativamente pelo correio. A postagem começou no dia 18 e vai até 2 de março. E o vencimento da cota única ou primeira parcela estará ocorrendo do dia 2 de fevereiro até 16 de março, seguindo um calendário da prefeitura, que leva em conta a localização do imóvel pelo CEP.