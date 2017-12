IPTU: vence hoje prazo de pagamento Vence hoje o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2001, de imóveis do município de São Paulo localizados em ruas com os seguintes CEPs: de 03600 a 03699; de 04000 a 04099; de 04700 a 04799. Como há desconto de 5% para pagamento à vista, financeiramente pode ser uma boa opção o contribuinte quitar o IPTU em cota única, segundo avaliação de especialistas. Quem atrasar o recolhimento do imposto arcará com multa de 10% e juro de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento. Até a data-limite, o IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária. Depois, só em algumas agências da Nossa Caixa, Banespa e Banco do Brasil.