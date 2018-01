IPTU: vencimento é sexta-feira Para os proprietários de imóveis da capital que optaram pelo parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sexta-feira é dia de vencimento do tributo de imóveis com os seguintes CEPs: 01500 a 01599 02300 a 02399 02500 a 02599 03800 a 03899 04200 a 04299 04900 a 04999 08100 a 08199 A multa por atraso no pagamento do imposto é de 10%, com juros de 1% ao mês a partir do mês seguinte ao do vencimento. Quem tem dúvidas sobre a cobrança pode recorrer ao Disque IPTU: (0--11) 574-5011.