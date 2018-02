IPVA: 2ª parcela de placa final 6 vence hoje O prazo para pagar a segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) ou a cota única sem desconto vence este mês, em São Paulo. Os proprietários de carros com placa final 6 devem efetuar o pagamento hoje. Quem não efetuou nenhum pagamento em janeiro é obrigado a quitar o imposto totalmente este mês sob pena de multa e juros. Assim como nos primeiros vencimentos, as datas seguem a ordem do final da placa do veículo (veja tabela abaixo). O contribuinte pode pagar o imposto pela forma eletrônica em um dos 29 bancos ou casas lotéricas conveniados com a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Basta o contribuinte portar o número do Renavam. Quem não quitar a segunda parcela ou atrasar o pagamento da cota única este mês deverá arcar com multa de 20% sobre o valor do IPVA, mais juros de mora de acordo com a taxa Selic até o mês em que for pago. Confira o calendário para o pagamento da 2ª parcela ou da cota única sem desconto. Vencimento Placa final Dia 20 6 Dia 21 7 Dia 22 8 Dia 25 9 Dia 26 0