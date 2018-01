IPVA com desconto vence nesta 4ªF Vence nesta quarta-feira o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) à vista, com desconto de 3,5%, ou para o recolhimento da 1ª parcela de carros com placa de final 1. Na quinta-feira, dia 9, vence o prazo para os veículos de final 2 e, assim, sucessivamente. Existem quatro opções para o recolhimento do imposto: à vista com desconto, em janeiro; à vista também com desconto em janeiro, mas 13 dias mais tarde, com a obrigatoriedade de pagar juntamente o licenciamento antecipado; à vista sem desconto, em fevereiro; ou em três parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro e março. A Secretaria Estadual da Fazenda não enviou guias de pagamento para o endereço dos proprietários ? foram mandados apenas avisos de vencimento. Todos os pagamentos são recebidos nos guichês de bancos, nos caixas eletrônicos, pela internet ou por débito agendado. Os donos de carros novos ou de veículos com distorção no cadastro deverão emitir a guia de recolhimento pelo site da Fazenda: www.fazenda.sp.gov.br. O contribuinte também poderá obter a guia nas unidades do Poupatempo. As dúvidas podem ser resolvidas por meio do Disque IPVA: 3243-3977.