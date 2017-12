IPVA: cota única vence esta semana O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em cota única, sem desconto, ou da segunda prestação do modo parcelado começa a vencer esta semana. O imposto dos veículos com placa terminada em 1 e 2, vencem na quinta e sexta-feira, respectivamente. O pagamento poderá ser feito nos bancos autorizados ou em casas lotéricas com a guia de arrecadação, via Internet, por telefone, débito agendado ou auto-atendimento, sem o documento, bastando ter o número do RENAVAN. O vencimento para os demais veículos segue a ordem do final das placas. Veja a tabela: Final Dia 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 19 9 20 0 21 Se o pagamento não for feito, ou se a segunda parcela for atrasada, o proprietário pagará multa de 20% mais juros da taxa Selic. Veja mais informações no link abaixo.