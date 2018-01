IPVA: datas para pagamento com desconto Na próxima semana termina o prazo para pagamento integral do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 3,5% ou da primeira parcela para o pagamento parcelado, no Estado de São Paulo. Os vencimentos coincidem com o final das placas. Até segunda-feira, deve pagar quem tem veículo com placa terminada em 1, na terça em 2, na quarta em 3, na quinta em 4 e na sexta em 5. As demais placas, na outra semana. Se o proprietário não efetuar o pagamento dentro do prazo, terá de pagar o valor total sem o desconto em fevereiro. Este calendário é válido para carros, utilitários, ônibus, microônibus e motos. O imposto pode ser pago nos bancos e nas casas lotéricas. Maiores informações podem ser adquiridas no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Veja o link abaixo) e no disque IPVA, 3101-6311.