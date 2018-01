IPVA de carro importado será menor Os proprietários de carros importados não têm de pagar alíquota maior de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A decisão foi tomada ontem pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar mandado de segurança ajuizado por grupo de profissionais liberais residentes no Rio de Janeiro. A ação foi apresentada contra lei e resolução estaduais que estabelecem cobrança diferenciada de IPVA, com alíquota de 5% para carros importados e de 3% para os veículos nacionais. O ministro Garcia Vieira, relator do processo no STJ, fundamentou o voto nos artigos 150 e 152 da Constituição, que proíbem os Estados de dar tratamento desigual aos contribuintes em situação equivalente e de estabelecer diferença tributária entre produtos em razão de sua procedência.