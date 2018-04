IPVA de carros com placas final 5 vence na 2ª Na próxima segunda-feira vence a primeira parcela do IPVA com veículos com placas final 5. A consulta aos débitos existentes para efetuar o licenciamento poderá ser feita por meio da página da Secretaria da Fazenda de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br). Para isso, é preciso ter em mãos o número do Renavam. Os carros com placa final 6 têm vencimento do IPVA na terça-feira. Os de final 7, na quarta; os de 8, na quinta e os de final 9 na sexta-feira. De acordo com a legislação em vigor, quando o imposto não é pago no prazo fica sujeito a multa de 20% e juros baseados na taxa Selic. O IPVA poderá ser pago com ou sem a guia de recolhimento (exceto o imposto de veículo 0 km.) nas agências ou caixas eletrônicos dos bancos conveniados com a Secretaria ? também listados no site da secretaria. A guia poderá ser emitida pela Internet, por meio do código Renavam (exceto veículo 0 km) ou via download do Programa de Emissão de Guia do IPVA 2002 pela opção de pagamento em atraso. A guia também poderá ser obtida nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) ou nos postos do Poupatempo.