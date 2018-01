IPVA: pagamento começa esta semana A partir desta semana vencem os prazos de pagamento com desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento, no Estado de São Paulo. Os vencimentos coincidem com o final das placas. Hoje vence o pagamento para automóveis com placa final 1 (Veja o quadro abaixo). O calendário é válido para carros, utilitários, ônibus, microônibus e motos. Para caminhões, a primeira parcela também vence em janeiro, nas mesmas datas, mas termina em setembro. O pagamento sem desconto deve ser feito em maio. O pagamento pode ser feito de três maneiras. A primeira, com desconto de 3,5%, se o imposto for quitado em parcela única até a data de vencimento do mês de janeiro (3,0% para veículos novos, se for pago até o quinto dia útil após a compra). O contribuinte também pode optar por pagar em fevereiro, mas perde o desconto. O pagamento em parcelas pode ser feito em três vezes iguais, de janeiro a março. O pagamento pode ser feito em 35 bancos conveniados com a Secretaria da Fazenda e em casas lotéricas. Alguns bancos oferecem financiamentos e possibilidades de pagamento via Internet ou telefone. Caso o pagamento da segunda e terceira parcelas não seja feito dentro do prazo, será cobrada multa de 20% mais juros da taxa Selic até o mês em que a parcela for quitada. Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria da Fazenda (Veja o link abaixo) e no disque IPVA, 3101-6311. Calendário de vencimentos do IPVA Vencimento do IPVA para 2001 Placas com final À vista com desc. (3,5%) À vista sem Desconto 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 1 08/jan 08/fev 08/jan 08/fev 08/mar 2 09/jan 09/fev 09/jan 09/fev 09/mar 3 10/jan 12/fev 10/jan 12/fev 12/mar 4 11/jan 13/fev 11/jan 13/fev 13/mar 5 12/jan 14/fev 12/jan 14/fev 14/mar 6 15/jan 15/fev 15/jan 15/fev 15/mar 7 16/jan 16/fev 16/jan 16/fev 16/mar 8 17/jan 19/fev 17/jan 19/fev 19/mar 9 18/jan 20/fev 18/jan 20/fev 20/mar 0 19/jan 21/fev 19/jan 21/fev 21/mar Veja no link abaixo como calcular seu IPVA.