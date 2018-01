IPVA: pagamento vai até fevereiro Proprietários de veículos que não pagaram o IPVA em cota única em janeiro, com desconto de 3,5%, ou não quitaram a primeira parcela do pagamento em 3 vezes, devem pagar o imposto em apenas uma parcela, sem desconto, em fevereiro. Caso o pagamento não seja feito, será cobrada multa de 20%, mais juros da taxa Selic. Se o contribuinte pagou o IPVA, mas decidiu por não pagar o seguro obrigatório (DPVAT), não deve se preocupar. A Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de São Paulo (Aprovesp) obteve uma liminar na Justiça suspendendo o pagamento do DPVAT junto com o IPVA. Jair Leal, presidente da Aprovesp, diz que o seguro deve ser pago com o licenciamento.