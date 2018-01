IPVA: parcela única de placa 7 vence hoje Hoje vence o pagamento em parcela única, com desconto, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou da primeira parcela de veículos com placa final 7, no Estado de São Paulo. O pagamento pode ser feito de três maneiras (veja o link abaixo.) Alguns bancos oferecem aos clientes a possibilidade de financiar o pagamento do IPVA. Banco do Brasil, Banespa, Bradesco, Real ABN AMRO e a Nossa Caixa possuem planos especiais de financiamento do IPVA, com taxas abaixo das do crédito pessoal. Os clientes devem procurar a sua agência e escolher o melhor plano de financiamento.