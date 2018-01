IPVA: parcela única de placa final 8 vence hoje Hoje vence o pagamento em parcela única, com desconto, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou da primeira parcela de veículos com placa final 8, no Estado de São Paulo. O pagamento poderá ser feito nos bancos autorizados ou em casas lotéricas com a guia de arrecadação. Também é possível pagar nos caixas do Banco 24 Horas ou, nos bancos autorizados, via Internet, por telefone, débito agendado ou auto-atendimento, sem o documento, bastando ter o número do RENAVAN. O pagamento atrasado implicará em multa de 20% , mais juros de mora. Informações e segunda via de guias podem ser obtidas através do site da receita estadual (veja link abaixo). O contribuinte que recebeu a guia pode antecipar o licenciamento do veículo para janeiro, caso pague o IPVA à vista. Veja mais informações no link abaixo.