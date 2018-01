IPVA: parcela única para final 4 vence hoje Hoje vence o pagamento em parcela única, com desconto, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou da primeira parcela de veículos com placa final 4, no Estado de São Paulo. O pagamento pode ser feito de três maneiras. Veja outras formas de pagamento e tabela com vencimentos das parcelas no link abaixo. Na Nossa Caixa, o pagamento do IPVA pode ser efetuado com ou sem guia de recolhimento. Nas agências do banco, os clientes dispõem de várias opções. Sem a guia de recolhimento, o pagamento pode ser efetuado, através do código Renavam, nas agências da Nossa Caixa por meio de terminais de auto-atendimento, débito automático em conta-corrente ou poupança, com programação para qualquer dia, até a data de vencimento. Os clientes que preferirem agendar o pagamento para o dia do vencimento do IPVA, podem utilizar o Nossa Caixa Fone: 0xx11 3856-7770, Nossa Caixa Home Banking e Nossa Caixa Net Banking (veja o link abaixo.) Os contribuintes que não são clientes da Nossa Caixa devem apresentar o código Renavan e efetuar o pagamento do IPVA, com exclusividade, nos terminais de caixa disponíveis nas agências do Banco, em todo o Estado.