IPVA: placas final 6 a 0 pagam esta semana O prazo para o pagamento da cota única, com desconto, ou da primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) termina esta semana para veículos utilitários, carros, ônibus, microônibus e motos com placas com final 6, 7, 8, 9 e 0, em todo Estado. Se não fizer o pagamento único este mês, com desconto de 3,5%, ou não quitar o primeiro valor no caso da opção pelo parcelamento, o proprietário deverá pagar uma parcela única, sem desconto, em fevereiro. Caso o contribuinte não pague a cota única em fevereiro ou pague a primeira parcela mas atrase o pagamento das seguintes, deverá arcar com uma multa de 20%, mais juros da taxa referencial da economia, a Selic, até o mês em que o pagamento for efetuado. Por conta disso, alguns bancos, entre eles Bradesco, Real ABN Amro, Nossa Caixa e Banespa, oferecem aos contribuintes, clientes ou não, modelos especiais de financiamento em até 18 meses, com juros mais baixos que os do crédito pessoal, para o pagamento do IPVA. Antes de optar pelo financiamento com um banco, é preciso saber se há condições para aprovação do crédito, se há possibilidade de alteração na taxa de juros sem aviso prévio e se há cobrança de IOF ou tarifa para abertura de crédito.