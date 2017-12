IPVA será mais caro em 2001 O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de 2001 vai pesar mais no bolso dos proprietários de veículos. Em média, o imposto aumentou 5%, mas em alguns casos a diferença chega a 20%. De acordo com o coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado, Clóvis Panzarini, o aumento é conseqüência da valorização dos carros usados no mercado. Estudos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indicam que, em cinco anos, o comprador de um carro popular gasta com impostos, taxas de regularização e tributos sobre o combustível valor equivalente ao do carro. Estão incorporados ao preço do automóvel o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o PIS e a Contribuição para Financiamento da Securidade Social (Cofins). Como pagar o IPVA O pagamento do IPVA pode ser feito em caixas eletrônicos 24 horas e pela Internet. Através do telefone 3101-6311 e do site (veja link abaixo) é possível obter todas as informações sobre o imposto, valor e data de pagamento. As primeiras parcelas vencem entre 8 e 19 de janeiro, de acordo com o final da placa do veículo - mesmas datas para pagamento da cota única, com desconto de 5%. Todos os contribuintes receberão a guia de recolhimento do imposto em casa até o final desta semana. Vale lembrar que o imposto não incide sobre veículos fabricados antes de 1980.