IPVA-SP tem novo telefone para informações A Central de Atendimento do IPVA, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, vai funcionar com um novo número de telefone a partir de hoje, dia 7. O número (011) 233-3977 vai oferecer um novo serviço com voz digitalizada e a alternativa de solicitar atendimento pessoal. O sistema funciona com várias opções. Por exemplo, discando o 3 é possível obter informações sobre IPVA e Licenciamento Antecipado; o 4 informa sobre multas de trânsito; o 5 sobre licenciamento eletrônico e o 6 auxilia na regularização de débitos pendentes. O interessado em obter as informações deve ter em mãos o documento do veículo, pois algumas opções pedem a digitação do número da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).