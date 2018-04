IPVA: taxa cobrada por bancos é indevida A Secretaria da Fazenda alerta aos contribuintes que não paguem nenhuma taxa extra aos bancos no ato da quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Algumas instituições estariam exigindo um adicional para receber o imposto nos caixas de suas agências, o que é indevido. Só no caso do licenciamento antecipado é que as agências poderão cobrar pelo envio, via Sedex, dos documentos. O professor Antônio Lamberti, de 71 anos, se queixou ontem que agências do Bradesco e do Banespa estão cobrando R$ 5,00 para receber o imposto nos caixas. "Os gerentes me informaram que é uma determinação superior." As assessorias do Bradesco e do Banespa-Santander informam que o valor foi cobrado porque o professor queria fazer também o licenciamento, com custo de R$ 5,00 para o Sedex. Hoje vence o prazo para pagar o IPVA de carros com placa de final 2.