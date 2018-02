IPVA terá queda de 9,3% em média em 2010 em SP O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) terá uma queda de 9,3% no ano de 2010, de acordo com os números divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo. Os veículos e motos terão uma redução ainda maior. A redução do IPVA para carros será de 12,2% e motocicletas chega a 9,8%, segundo a secretaria.