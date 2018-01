IPVA: última parcela de placa final 6 vence hoje Vence hoje terceira parcela do Imposto por Propriedade para Veículos Automotores (IPVA) de veículos com placas com final 6. O pagamento poderá ser feito em bancos autorizados ou em casas lotéricas com a guia de arrecadação. O contribuinte também pode pagar nos caixas do Banco 24 Horas, nos bancos autorizados, via Internet, por telefone, débito agendado ou auto-atendimento (sem o documento), bastando ter o número do RENAVAN. O pagamento atrasado provocará multa de 20% , mais juros de mora. Quem for parado pela polícia transitando em veículo com o imposto vencido será autuado e receberá multa no valor de R$ 127,69. Também somará cinco pontos na carteira. Informações e segunda via de guias podem ser obtidas através do site da Secretaria da Fazenda de São Paulo (veja link abaixo). As informações são do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON).