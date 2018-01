IPVA: vence hoje parcela única da placa final 0 O prazo para o pagamento do imposto com desconto, ou da primeira parcela, de carros, ônibus, microônibus e motocicletas com placa terminada em 0 vence hoje, no Estado de São Paulo. O pagamento pode ser feito em 35 bancos conveniados com a Secretaria da Fazenda do Estado. Se o pagamento não for quitado em cota única, com o desconto de 3,5%, este mês, ou se não for paga a primeira prestação do pagamento parcelado, o proprietário deverá fazer o pagamento em cota única, sem desconto, em fevereiro