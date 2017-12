IPVA: vence pagamento final 8, 9, 0 Proprietários de veículos com placas terminadas em 8, 9 e 0 devem pagar a segunda parcela ou a cota única, sem desconto, do IPVA, até hoje, amanhã e quarta-feira, pela ordem. Quem não fizer o pagamento dentro do prazo estará sujeito a multa de 20% mais juros da taxa Selic. Caso seja pego pelo policiamento dirigindo veículo em situação irregular, o proprietário receberá multa de R$ 127,69 e somará 5 pontos na carteira de habilitação. O pagamento pode ser feito em casas lotéricas e em bancos credenciados na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Desses, alguns oferecem o serviço via Internet e telefone. Quem perdeu a guia pode obtê-la no site (veja link abaixo).