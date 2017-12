IR: 1º lote de restituição já na Internet Já está disponível a lista do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano (IRPF 2001, ano base 2000). A Receita Federal liberará as restituições a partir do próximo dia 15. Este ano serão liberados sete lotes, o último em 17 de dezembro. Para checar se o seu nome consta da lista, o contribuinte pode acessar o site da Receita (veja link abaixo) ou ligar para o telefone 0300-78-0300. Os contribuintes incluídos nesse lote começam a ser notificados a partir da próxima segunda-feira, dia 11. O valor a restituir será corrigido em 2,34%, referentes à variação da taxa Selic de maio e de 1% de junho. Vale lembrar que esse valor não sofrerá qualquer outro acréscimo, independentemente da data de saque da restituição. Quem não solicitou crédito em conta poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar grátis para o serviço 0800-785678 e pedir a transferência do dinheiro para qualquer agência na qual seja correntista. Para formalizar o pedido, no entanto, o contribuinte deve apresentar o extrato enviado pela Receita e documentos pessoais. Não será cobrada taxa para essa operação.