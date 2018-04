IR: 13,91 milhões de declarações já enviadas A Receita Federal já recebeu, até às 11h de hoje, 13,91 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2002. Segundo informações que acabam de ser divulgadas pela assessoria da Receita, em Brasília, 13,34 milhões das declarações recebidas foram entregues pela Internet. Outras 322,9 mil foram entregues pelo formulário ?on line? , que é preenchido diretamente no site da Receita Federal na Internet. Por meio de disquetes foram entregues 217 mil declarações e pelo Receitafone 38,93 mil. O número de declarações recebidas até agora está próximo da previsão inicial da Receita de receber 14 milhões de documentos esse ano. O prazo para a entrega das declarações termina hoje.