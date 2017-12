IR: 2º lote de restituição disponível no dia 16 O segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, referente à declaração de 2001, ano-base 2000, estará disponível para o saque nos bancos a partir do próximo dia 16. Aproximadamente 1,2 milhão de contribuintes têm direito às restituições, cujo montante total chega a R$ 900 milhões. O valor a ser pago pela Receita terá correção de 3,61%, referente à variação da taxa básica de juros da economia - Selic - do mês de junho mais 1%. A lista dos nomes pertencentes a esse lote deverá estar à disposição para consulta entre hoje e amanhã no site da Receita na Internet (veja link abaixo). O contribuinte também pode obter mais informações pelo Receitafone (0300-780300). Todos os contribuintes beneficiados neste lote receberão uma notificação da Receita. Neste documento deverá constar, além do valor da restituição, informações sobre onde o dinheiro estará disponível. A restituição permanecerá nos bancos autorizados durante um ano para o saque. Após esse prazo, o resgate poderá ser feito apenas nas unidade da Receita Federal.