IR: 2º lote de restituição já está nos bancos O segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2001, ano-base 2000, já está disponível para saque. O valor a ser devolvido para o contribuinte virá corrigido por 3,61%, correspondente à taxa Selic de junho mais 1%. Todos os incluídos nesse lote deverão receber em casa uma notificação. Mas a lista com o CPF dos contribuintes pode ser consultada ainda no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300-780300. Lotes residuais Mais três lotes residuais também serão liberados neste mês. No dia 20 estará disponível para saque um lote referente ao exercício 1998, ano-base 1997. Já no dia 24, será liberado um lote do exercício 1999, ano-base 1998 e, no dia 26, um lote do exercício 2000, ano-base 1999.