IR: 20 mil contribuintes terão de refazer a declaração Cerca de 20 mil contribuintes terão de refazer a declaração do Imposto de Renda 2001. Foram contribuintes que entregaram a declaração via Internet mas usaram o programa errado - colocaram os seus dados no programa referente à declaração de 2000, em vez do programa de 2001. "O contribuinte é considerado omisso", explica a auditora fiscal da Receita Federal, Claire Feliz Regina. Ou seja, o documento não tem valor. Nesse caso, segundo a auditora, o contribuinte terá de pagar uma multa, que tem como valor mínimo de R$ 165,74 e varia de acordo com a contribuição. Quem cometeu o erro deve enviar uma nova declaração, feita com o programa certo. Após entregar a declaração correta, o contribuinte pode ir até a Receita Federal para entregar uma carta e cancelar o antigo documento. "Se não fizer isso, vai ser procurado pela Receita e terá de explicar o que aconteceu", diz a auditora. Neste caso, uma declaração retificadora não tem validade. Prazo de entrega O prazo de entrega das declarações termina em 30 de abril. As pessoas que ganham mais de R$ 900 por mês - o equivalente a R$ 10.800 por ano - são obrigadas a entregar a declaração. A expectativa da Receita é de que 95% dos contribuintes entreguem a declaração via Internet. Além da Internet os contribuintes podem fazer a declaração via telefone, por formulários de papel e CD-ROMs que estão sendo entregues em delegacias da Receita. Para fazer a declaração via telefone, o contribuinte tem de ter patrimônio inferior a R$ 20 mil. Ele deve ligar para o Receitafone (0300780300). O minuto da chamada custa R$ 0,27 do telefone fixo e R$ 0,51, de celular.