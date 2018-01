IR 2000: restituições começam em junho A restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao exercício 2000, será feita em sete lotes. O pagamento ocorre sempre no início da segunda quinzena do mês. O início está marcado para junho. A Secretaria da Receita Federal esclarece que para a formação dos lotes será levado em conta o meio de entrega da declaração do Imposto de Renda. A ordem de prioridade é: transmissão eletrônica de dados da Internet; disquete, telefone e formulário. Será observada também a data da entrega da declaração.