IR: 3º lote de restituição disponível amanhã Contribuintes que estão relacionados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, terão o valor depositado em conta corrente amanhã, se essa solicitação foi feita na declaração. Caso contrário, essa opção poderá receber a restituição no banco autorizado. O valor virá corrigido por 5,19%, correspondentes à taxa básica de juros - Selic -, acumulada de maio a julho, mais 1% de agosto. A lista com o CPF dos contribuintes inclusos está disponível para consulta no site da Receita Federal (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. Ligações do exterior devem ser feitas para o número 55-78300-78300.